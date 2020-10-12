Рейтинг банков по количеству отделений: госбанки сокращают сеть

По состоянию на 1 октября 2020 года в Украине насчитывалось 7329 действующих структурных подразделений банков. По сравнению с началом года их количество сократилось на 673.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, в Украине насчитывалось 74 действующих банка, их количество сократилось по сравнению с 1 января, поскольку банк “Аркада” был признан банкротом и лишился лицензии.

Больше всего отделений – у ранее государственных Ощадбанка (1931) и ПриватБанка (1750). Далее с большим отрывом следуют частные с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль (456) и УкрСиббанк (278). Замыкает пятерку государственный Укргазбанк (269).

Напомним, на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года. Количество действующих структурных подразделений за 2019 года уменьшилось на 507 – с 8509 до 8002 отделений.