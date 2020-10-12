Что можно было купить за 20 грн в 1996 году и 2020 (инфографика)

Журналисты посчитали, что можно было купить на одну и ту же сумму в то время, когда гривна только появилась в Украине и на что этой суммы хватит сейчас.
🎬 Что украинцы ждут от курса, и переживут ли усиление карантина
Национальная валюта в Украине – гривна – появилась в сентябре 1996 года. Сначала она была довольно крепкой, и официальный курс гривны к доллару был на уровне 1,8 грн/долл. Но в течение 24 лет она пережила серьезные изменения – наиболее серьезной девальвация была в 1998, 2008 и 2014 годах.
Впервые серьезное падение курса гривны произошло в августе 1998 года, тогда украинская национальная валюта обесценилась почти в 3 раза – до более 5 грн за доллар. На этом уровне курс продержался 10 лет, пока мировая экономика не пострадала из-за глобального финансового кризиса в 2008 году. В тот период курс снова серьезно просел – с 5,1 до 8 грн за доллар.
Следующий тяжелый этап для отечественной валюты наступил в 2014 году. На фоне политического кризиса в Украине гривна просела до 10 грн за доллар. Уже к февралю 2015 года курс нацвалюты перевалил рекордную отметку в 30 грн за доллар. После этих потрясений гривна восстановилась, но незначительно.
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