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Полиция открыла дело по балу-маскараду во время карантина

Полиция открыла дело по балу-маскараду во время карантина

Полиция Харькова возбудила дело в связи с проведением в городе бала-маскарада, на котором могли нарушать карантин. Причастным грозит до 3 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что полицейские нашли в интернете информацию о бал-маскараде 19 октября. При этом он состоялся еще 16 октября.

“19 октября во время мониторинга сети интернет сотрудники Шевченковского отдела полиции обнаружили информацию, что в отеле по проспекту Независимости 16 октября состоялся бал-маскарад, который, возможно, был проведен с нарушением карантинных требований и норм. Сейчас устанавливаются свидетели и очевидцы преступления, возможные пострадавшие лица”, – говорится в сообщении.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы.

Студенческий бал-маскарад состоялся 16 октября в гостинице “Харьков-Палас”. Как сообщили в горсовете, в мероприятии приняли участие танцевальные команды из девяти вузов города. Команды представили на суд жюри четыре танцевальных номера.

Напомним, ранее сообщалось, что за время карантина полиция составила более 30 тысяч административных протоколов на граждан за несоблюдение карантинных мер.

Справка Finance.ua:

  • Украинцев будут по-новому штрафовать за маски на подбородках. Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, которые введут ответственность и для простых украинцев, и для предприятий за неправильное ношение масок. По новым правилам, если в транспорте или торговом центре сместить маску на подбородок, то придется заплатить 170 грн штрафа.
По материалам РБК-Украина
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