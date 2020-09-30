Toshiba создаст квантовую криптосеть для суперзащищенной связи

Корпорация Toshiba сообщила, что планирует в 2021 году поставить на коммерческую основу свою технологию квантовой криптографии связи для обеспечения защиты данных в Японии и других странах.

Об этом сообщает NHK World.

“Эта технология получила название квантового распределения ключей. Она не поддается расшифровке даже с помощью квантовых компьютеров, способных решать задачи с гораздо большей скоростью, чем суперкомпьютеры”, – говорится в сообщении.

Toshiba уже получила заказ от японского правительства для защиты его сетей связи, который станет первым в стране коммерческим проектом с применением этой технологии.

За рубежом компания сформировала партнерство с британской компанией в области телекоммуникаций ВТ, а также с американской Verizon Communications.