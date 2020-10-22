Минздрав призывает перевести на удаленную работу всех, кто может работать из дома

Работодатели должны организовать работу в удаленном режиме, если есть такая возможность.

Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

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“Каждый работодатель, каждый руководитель фирмы, предприятия должен организовывать работу своих работников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе – работали в удаленном доступе… Любые собрания стараться проводить с соблюдением дистанции, всех требований, касающихся карантинных ограничений. Не нужно лишний раз собирать людей, организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в “живом” формате”, – сказала Микичак.

Она также призвала граждан не посещать концерты и разного рода празднования, в частности свадьбы.

Микичак напомнила о необходимости носить маску “везде, где есть больше двух-трех человек”, прежде всего в транспорте, лифтах, торговых центрах, на рынках, а также в помещении, где человек работает.