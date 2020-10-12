Как быстро обменять водительское удостоверение - советы МВД

В Министерстве внутренних дел посоветовали украинцам, как быстро обменять водительское удостоверение.

Нужно зайти в Электронный кабинет водителя.

Читайте также: Нужны ли водителю скутера техпаспорт и водительское удостоверение

Нужно отсканировать и загрузить: паспорт, ИНН, действующую медицинскую справку по форме 083/о (одним файлом), имеющееся водительское удостоверение.

Затем нужно просматривать статус заявки. Если «Обработано» – забирать свой документ.

Напомним, что Кабмин разрешил оформлять электронные техпаспорта не только владельцам авто. Предоставлено фактическим пользователям транспортного средства, которые не являются его владельцами, но пользуются им законно, возможность заказа электронного свидетельства о регистрации транспортного средства.

А проверить действительность водительского удостоверения, открытые категории и прочую информацию можно на сайте Главного сервисного центра МВД.

Справка Finance.ua:

1 млн украинцев уже стали пользователями обновленного мобильного приложения “Дія”. На данный момент доступны в цифровом формате следующие документы: водительское удостоверение и техпаспорт на авто.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr