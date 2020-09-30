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Бизнес получил кредитов на 10,4 миллиарда по программе «5-7-9%»

Бизнес получил кредитов на 10,4 миллиарда по программе «5-7-9%»

По состоянию на октябрь предприниматели получили займов на 10,4 млрд грн по программе «5-7-9%».

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке.

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«Когда правительство в мае и июне внесло изменения в программу «5-7-9», мы говорили, что успехом будет, если малый и средний бизнес возьмет 10 млрд грн доступных кредитов к концу 2020 года. Сейчас только октябрь, а наши предприниматели уже получили кредитов на 10,4 млрд грн по программе «5-7-9». Почти 4,5 тысячи предприятий в области сельского хозяйства, торговли, технологий и промышленного производства получили возможность развивать собственное дело благодаря этой государственной программе», – написал Шмыгаль.

В проект госбюджета на следующий год правительство заложило беспрецедентную сумму на поддержку программ доступных кредитов для МСБ – 12 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Лидерами по количеству сделок в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» остаются государственные банки:
  • на первом месте ПриватБанк (1106 кредитов на общую сумму 789 миллионов гривен);
  • на втором месте Укргазбанк (761 кредит на общую сумму 1,030 миллиарда гривен);
  • на третьем – Ощадбанк (653 кредита на сумму 856 миллиона гривен).

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По материалам Finance.UA
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