Бизнес получил кредитов на 10,4 миллиарда по программе «5-7-9%»

По состоянию на октябрь предприниматели получили займов на 10,4 млрд грн по программе «5-7-9%».
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке.
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«Когда правительство в мае и июне внесло изменения в программу «5-7-9», мы говорили, что успехом будет, если малый и средний бизнес возьмет 10 млрд грн доступных кредитов к концу 2020 года. Сейчас только октябрь, а наши предприниматели уже получили кредитов на 10,4 млрд грн по программе «5-7-9». Почти 4,5 тысячи предприятий в области сельского хозяйства, торговли, технологий и промышленного производства получили возможность развивать собственное дело благодаря этой государственной программе», – написал Шмыгаль.
В проект госбюджета на следующий год правительство заложило беспрецедентную сумму на поддержку программ доступных кредитов для МСБ – 12 млрд грн.
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