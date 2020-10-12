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Выросло количество компаний, которые планируют повышать зарплаты в течение 12 месяцев

Выросло количество компаний, которые планируют повышать зарплаты в течение 12 месяцев

Существенно возросло количество компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев.

Об этом говорится в отчете НБУ.

Таких – 55,7% (против 36,5% в предыдущем квартале). Лишь 3,6% компаний готовы к уменьшению зарплат. Лучшие ожидания по увеличению фонда оплаты труда имеют крупные предприятия.

Только 10,2% предприятий планируют нанимать новых работников в течение следующих 12 месяцев. Сокращение персонала предусматривают 21,0% опрошенных компаний. В итоге отрицательный баланс ожиданий – “минус” 10,8% (в предыдущем квартале – минус 17,3%).

Пессимистично настроены респонденты всех видов экономической деятельности, кроме торговли, где в основном не ожидают изменений.

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Уже каждая пятая компания готова нарастить инвестиционные расходы, прежде всего на машины, оборудование и инвентарь. Положительный баланс ответов – 5,2% (во II квартале 2020 года – «минус» 10,5%).

Индекс деловых ожиданий предприятий еще не вернулся на докарантинный уровень, но уже пересек нейтральную отметку и составил 100,8% (в II квартале 2020 года – 90,8%), что свидетельствует о сбалансировании негативных и позитивных оценок бизнеса.

По материалам Finance.UA
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