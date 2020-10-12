Страховая компания «Нефтегазстрах» сконцентрируется на медицинском страховании под названием «NGS»

Страховая компания «Нефтегазстрах», которая более 25 лет работает на страховом рынке, изменила свое название на NGS. Это решение было принято руководством компании в рамках реализации новой маркетинговой стратегии.

«Изменения к лучшему становятся поводом и для внешнего обновления. Для нас важно, чтобы имидж нашей компании отвечал качеству наших услуг и мировым тенденциям в сфере медицинского страхования. Закрепиться в сознании потребителей как компания-лидер в области медицинского страхования, развивать и адаптировать данное направление на рынке, сформировать устойчивый портрет компании, которая задает вектор развития и определяет стандарты отрасли – вот наше видение на годы вперед. На пути к достижению этих амбициозных целей мы изменили имя компании, сократив его до NGS. Отсутствие дополнительных элементов отражает наше стремление к единообразию и безошибочной идентичности». – говорит Генеральный директор компании NGS Антон Кияшко.

Ребрендинг, как отмечают в компании, символизирует переход на качественно новый уровень предоставления услуг и позволит укрепить образ компании, которая специализируется на услугах в сфере медицинского страхования в сознании партнеров, клиентов и сотрудников.

В своих коммуникациях компания будет использовать международный вариант бренд-кода NGS, что обусловлено увеличением количества иностранных клиентов, которые пользуются услугами медицинского страхования.

«Наша цель – планомерное развитие компании, которое будет обеспечено ее релевантным позиционированием на современном рынке медицинского страхования, – отметил Артем Янковский, заместитель Генерального директора.

Он добавил, что в последнее время компания значительно усилила направление по предоставлению услуг индивидуального медицинского страхования, особенно бюджетных предложений.

«Новый подход призван способствовать транспарентности ценообразования в корпоративном и частном секторах, оптимизации взаимодействия с медицинскими учреждениями, повышению эффективности наших услуг и развитию культуры менеджмента – так мы видим нашу миссию. Уверен, что четкое позиционирование компании, отвечает современным требованиям общества и мировым стандартам социальной ответственности, а также благоприятно скажется на развитии новых решений», – отметил Янковский.

Страховая компания NGS основана в 1994 году и 25 лет предоставляет услуги по добровольному медицинскому страхованию. Компания предлагает страховые продукты физическим и юридическим лицам, учитывая особенности и специфику сфер их деятельности. Работу компании обеспечивает команда из 150 специалистов в представительствах по всей Украине, что гарантирует высокий уровень обслуживания в регионах присутствия.

NGS является постоянным лидером рейтингов специализированного издания «Insurance TOP» среди крупнейших компаний Украины в области медицинского страхования.

NGS является членом Президиума Лиги страховых организаций Украины и на собственном примере выступает за высокие стандарты публичности и корпоративной социальной ответственности на страховом рынке.