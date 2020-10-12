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Сторонние продавцы на Amazon заработали 3,5 млрд долларов во время Prime day

Сторонние продавцы на Amazon заработали 3,5 млрд долларов во время Prime day

Amazon заявила, что сторонние продавцы на ее торговой площадке заработали более 3,5 миллиардов долларов во время торгового мероприятия Prime Day в этом году, что почти на 60% больше по сравнению с прошлым годом и является рекордом для малых и средних предприятий, составляющих рынок.

Компания, которая не раскрыла общий объем продаж Prime Day , заявила, что продажи сторонних продавцов в Prime Day выросли даже больше, чем розничный бизнес Amazon.

Prime Day, запущенный в 2015 году, стал одним из самых важных мероприятий компании в сфере розничной торговли и маркетинга. Это привлекает новых подписчиков Prime и позволяет Amazon продвигать свои продукты и услуги.

Prime Day в этом году был необычным, так как пандемия коронавируса вынудила Amazon перенести масштабное мероприятие с середины июля до октября. Время означает, что сезон праздничных покупок начнется раньше, чем когда-либо. Другие крупные розничные торговцы последовали примеру Amazon и в этом месяце начали проводить акции со скидками.

Ассортимент Amazon Echo, Ring, Eero и продуктов частных марок обычно имеет большие скидки в Prime Day. Amazon заявила, что ее компактный и более дешевый интеллектуальный динамик с голосовым управлением Echo Dot был самым популярным продуктом в этом году. Prime Day в этом году прошел в 20 странах мира.

В мероприятии также активно приняли участие более 2,3 миллиона малых и средних предприятий, которые составляют онлайн-рынок Amazon. В 2019 году продажи сторонних продавцов во время Prime Day превысили 2 миллиарда долларов. По словам Amazon, в этом году среди категорий самых продаваемых товаров для сторонних продавцов были постельное белье, беспроводные аксессуары, питание и оздоровление, декоративно-прикладное искусство, а также здравоохранение.

Сторонние продавцы приобретают все большее значение для Amazon, на их долю приходится около 58% от общего объема проданных товаров компании. При таком процентном соотношении продажи Amazon за Prime Day этого года могут достигнуть 7 миллиардов долларов. Ранее JPMorgan прогнозировал, что мероприятие в этом году может принести доход в размере 7,5 миллиардов долларов, в то время как eMarketer планировал продажи на около 10 миллиардов долларов.

Ожидается, что мега-распродажа поможет компании отчитаться о рекордном четвертом квартале. По данным аналитиков, опрошенных FactSet, в сочетании с праздничным всплеском продаж квартальная выручка Amazon впервые в четвертом квартале превысит 100 миллиардов долларов.

По материалам internetua.com
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