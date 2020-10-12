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Спад в главной экспортной отрасли Украины резко ускорился

Спад в главной экспортной отрасли Украины резко ускорился

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 13,1%. За последний месяц спад ускорился.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 14,3%, хозяйства населения – на 6,2%.

При этом в растениеводстве производство сократилось на 16,1%, в животноводстве – на 2,4%.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. По данным статистического ведомства, в 2019 году в Украине было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).

Отметим, Украина установила рекорд по экспорту зерна. По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.

По материалам РБК-Украина
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