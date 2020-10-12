По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (45,038 млн грн и 46,248 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 36), максимальный курс продажи доллара 28,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,37-28,38 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активных заявок по доллару на сумму 91,286 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,3700 – 200 000
28,3600 – 49 000
28,3600 – 99 999
28,3600 – 23 000
28,3600 – 120 000
28,3600 – 30 000
28,3600 – 99 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,3700 – 30 000
28,3700 – 15 000
28,3700 – 20 000
28,3800 – 20 000
28,3800 – 8 000
28,3800 – 20 000
28,3800 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3908 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3540 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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