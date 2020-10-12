Украина намерена взять займы у Польши, Венгрии и Турции на ремонт дорог

Власти Украины сейчас ведут переговоры о привлечении дополнительного финансирования под инфраструктурные проекты с международными финансовыми организациями и соседними государствами.
Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Александр Кава, сообщает пресс-служба Минфина.
“Польша, Венгрия — по проектам развития дорожной инфраструктуры в приграничных областях. Также Турция заинтересована в предоставлении кредитов на дорожные проекты, в частности на юге Украины”, — отметил замминистра.
“Например, модернизация дороги М-14 по маршруту Одесса — Николаев — Херсон до категории 1б с двумя полосами движения в каждом направлении”, — уточнил Кава.
Известно, что государственный инвестиционный проект “Развитие международной автомобильной дороги М14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск на участке Одесса-Николаев-Херсон” предусматривает создание автомобильной дороги первой категории, протяженностью почти 300 км с использованием цементобетона.
Ранее стало известно, что на 7-километровом участке Южного обхода города Днепра начались подготовительные работы по строительству новой магистрали.
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