"Достройка без доплат". Инвесторы "Аркады" организовали протест на Банковой и автомитинг

Сегодня, 16 октября, под стенами Офиса президента Владимира Зеленского собрались на митинг “Достройка без доплат” инвесторы, вложившие деньги в квартиры банка “Аркада” – ЖК “Эврика”, “Патриотика”, “Патриотика на озерах”.
Около тысячи участников стоят с плакатами и флагами “Требуем строительство без доплат”, “Виноватых – за решетку, жилье – достроить”, “Требуем застройщика, немедленно”, “Наши недострои на совести власти”. Далее участники акции пройдут к зданию КГГА.
Одновременно проходит автомитинг инвесторов. Они собрались на перекрестке ул. Старонаводницкой и Лаврской. После этого автоколонна следовала такому маршруту: ул. Грушевского – Европейская площадь – Крещатик – Владимирская – Прорезная – Крещатик.
По прибытии автомобили митингующих в три ряда ездят возле КГГА. Автоколонна оснащена флагами “Недострои – это позор”, “Кличко, исполни решение суда”.
Пеший и автомитинг встретятся под зданием Киевской городской администрации, чтобы перекрыть Крещатик до 20:00. За это время запланированы выступления инвесторов и обращение к мэру Киева Виталию Кличко.
Напомним, это уже не первый митинг инвесторов “Аркады”. Они собирались в мае, несколько раз в июне.
При этом в августе мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что предприятие “Киевгорстрой” проведет аудит по недостроям “Аркады”. По его результатам инвесторам предложат возможный алгоритм завершения строительства ЖК “Эврика”, “Патриотика” и “Патриотика на озерах”.
В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении средств, которые собрали с инвесторов недостроев “Аркады” – 9 млрд грн.
Что касается банка, правление Нацбанка отнесло банк “Аркада” к категории неплатежеспособных. Со своей стороны, Фонд гарантирования начал компенсировать вклады клиентам финучреждения.
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