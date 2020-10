Финансовые технологии в лицах — чем занимаются финтех-компании?

Люди не выпускают телефоны из рук — даже компьютеры отошли на второй, рабочий план. Это главный рычаг влияния на человека и самый оптимальный способ контакта с ним. Нам всегда проще перейти по ссылке, чтобы решить вопрос, или оплатить услугу моментально, чтобы не выходить из дома или офиса. Для того чтобы система электронных оплат работала правильно и развивалась, существуют финансовые технологии. Неудивительно, что каждый день в мире появляется несколько финтех-стартапов. И это не только банки или другие финкомпании. Одни моментально становятся успешными, другие спустя несколько попыток, третьи проваливаются и не восстанавливают деятельность. В нашей статье вы узнаете о самых успешных стартапах из разных сфер.

Klarna — покупай сейчас, плати потом

Стартап, который превзошел все ожидания основателей, пользуется огромной популярностью в Европе. Практика buy now, pay later уже практически стала частью культуры миллениалов. Причем именно на эту аудиторию сервис и был рассчитан. С его помощью клиент может получить любой товар бренда, с которым сотрудничает Klarna. Например, это Asos, H&M, Brown Dog Banjos, My Geek Box, Lush и многие другие известные компании. По сути, это как кредит онлайн — услугу получаете сейчас, а оплачиваете в указанный срок.

Klarna моментально вошла в топ успешных финтех-стартапов, так как решила главную боль клиента — возможность возврата без потери средств. Многие избегают онлайн-покупок, так как вещь может не подойти, а способы возврата отличаются от магазина к магазину. Иногда клиенты получают поврежденные вещи.

Проблемы, которые решила компания:

возможность покупки товара, если в данный момент нет денег;

возможность удобного возврата;

безопасность личных средств, если вещь не подойдет или не приедет.

Как это работает?

С помощью Pay In 30 Days клиент может оплатить свой заказ через 14 или 30 дней после доставки, в зависимости от магазина. Если запрос на оплату в течение 30 дней будет принят, клиенту придет письмо на email. В нем — инструкции по оплате после отправки заказа. Нужно просто перейти по ссылке в письме, чтобы просмотреть свой заказ.

M-Pesa — финансовый прорыв Кении

M-Pesa — самая успешная служба мобильных денег в Африке. Благодаря сервису миллионы людей смогли получить доступ к финансовым услугам, даже если у них не было банковского счета. Нужен только телефон. M-Pesa предоставляет людям безопасный, надежный и доступный способ отправки и получения денег, оплаты счетов, получения заработной платы, краткосрочных кредитов и многого другого.

Проблемы, которые решила система:

сокращение количества краж и мошенничества;

повышение числа стартапов;

частичное сокращение уровня бедности.

Как это работает?

Клиенты регистрируются для получения услуги у уполномоченного агента, часто это небольшой магазин мобильных телефонов или розничный продавец. Затем они вносят наличные в обмен на электронные деньги. Их можно отправлять по всей стране — например, семье или друзьям.

После регистрации все транзакции безопасно завершаются путем ввода PIN-кода. Затем обе стороны получают SMS, подтверждающее сумму перевода. Клиент получает электронные деньги в режиме реального времени, а затем обменивает их на наличные.

CreditPlus — быстрый кредит онлайн для украинских пользователей

Компании всего 3 года, но она считается одной из крупнейших финкомпаний Украины в сфере микрокредитования. Рассчитана на разную целевую аудиторию, поэтому четко описать портрет типичного клиента сложно. В CreditPlus обращаются как трудоустроенные граждане, так и студенты и пенсионеры. У компании есть 4 главных преимущества:

оформление вместе с переводом денег занимают максимум 15 минут;

средства переводят на карту моментально;

погашение доступно онлайн и в кассах банков;

получить перевод можно находясь в любой точке страны.

Возвращаясь к теме диджитализации, CreditPlus — самый наглядный пример финтех-вторжения. Теперь кредит онлайн можно взять в пару нажатий на экран смартфона. Компания запускает мобильное приложение, чтобы клиентам было еще удобнее работать с сервисом.

Проблемы, которые решила компания:

быстрое онлайн-кредитование разных категорий населения;

возможность получения денег без уточнения целей (на лечение, ремонт авто, обучение и пр.);

возможность получить нужную сумму без посещения банка или филиала финорганизации.

Alibaba и Smile To Pay — оплата улыбкой

Всемирно известный китайский гигант запустил новую систему оплат. Услуга “Улыбнись, чтобы заплатить” сначала появилась в городе Ханчжоу — в сети KPRO (концептуальном ресторане KFC). Чтобы расплатиться за заказ, необходимо подойти к монитору и улыбнуться. В Китае знают, как “подвязывать” лицо к банковскому счету. Поэтому съесть любимую курочку можно, даже если у вас в кармане нет ни наличных, ни карты.

Проблемы, которые решила система:

снижение уровня краж банковских карт или смартфонов с функцией NFC ;

избежание кражи пароля и CVV -кода;

ускорение обработки заказов и оплат;

возможность избежать физического контакта с интерфейсом (особенно актуально в период пандемии).

Bank ID — быстрая аутентификация без введения данных

Современный человек не сильно любит тратить время на то, чтобы придумать пароль, ник, вводить свои данные и прочее. Особенно это актуально, если необходимо подтвердить свою личность при оформлении кредита или регулярном оплате счетов. Bank ID — это способ верификации при помощи украинских банков. То есть банк, который вас обслуживает, автоматически предоставляет нужную информацию о вас всего одним кликом. Это просто и безопасно — третьи лица никогда не получат данные о пользователе, поэтому мошенничество исключено.

Проблемы, которые решила система:

простой доступ к государственным, финансовым, коммерческим и другим услугам, которые требуют идентификации;

не нужно повторно вводить свои данные;