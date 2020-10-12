В Windows 10 появился инструмент изменения частоты обновления экрана и улучшенный поиск

Корпорация Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 10 под номером 20236, которая уже стала доступна участникам инсайдерской программы на канале Dev (ранний доступ). В новой версии программной платформы разработчики улучшили внутренний поиск, а также предоставили возможность изменения частоты обновления экрана через меню «Параметры».

Теперь для изменения частоты обновления экрана пользователям не обязательно использовать сторонние приложения. Сделать это можно в меню «Дополнительные параметры дисплея». Поскольку высокая частота обновления обеспечивает более плавную графику, возможность её изменения с помощью стандартных средств является ожидаемым нововведением. Доступные параметры частоты обновления экрана могут отличаться в зависимости от того, какой монитор используется. Очевидно, эта функция станет доступна широкому кругу пользователей вместе с одним из будущих обновлений программной платформы.

Ещё одно нововведение касается внутреннего поиска Windows. Теперь во всплывающем окне «Поиск» отображаются последние запросы пользователя, благодаря чему к ним можно легко вернуться в случае такой необходимости. Эти изменения Microsoft внесла на стороне сервера, поэтому в скором времени они станут доступны всем пользователям Windows 10 (1809) и более поздних версий.



Во всплывающем окне «Поиск» демонстрируются четыре последних запроса пользователя. При необходимости их можно удалить, нажав на крестик, расположенный напротив каждого отдельного запроса. Эту функцию можно отключить, если вы не хотите, чтобы в поисковом окне отображались последние запросы. Ожидается, что позднее в этом году Microsoft добавит поддержку тёмного режима для внутреннего поиска Windows 10.