Скандальный застройщик Войцеховский скрывается в Польше

Основатель группы компаний “Укогрупп” Анатолий Войцеховский, который с 2005 года построил более 40 незаконных застроек в Киеве, скрывается от Национальной полиции Украины в Польше.

Об этом свидетельствует постановление суда, передает издание “Наші гроші”.

Следственный судья Печерского райсуда г. Киева отказал в удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Войцеховского.

21 мая 2020 г. следствие направило Войцеховскому сообщение о подозрении в присвоении, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебном подлоге.

Он вызывался на допрос в мае этого года, однако ни разу не появился. По мнению следствия, Войцеховский спланировал побег за границу, используя документы, которые дают ему право постоянного проживания в Польше.

По данным пограничников, он в свой день рождения, 7 марта этого года, пересек пункт пропуска “Рава-Русская”.

25 мая он был объявлен в розыск. 27 мая следователи получили разрешение суда на задержание Войцеховского с целью привода его в суд для рассмотрения ходатайства о заключении его под стражу.

28 сентября Войцеховский постановлением следователя был объявлен в международный розыск. В тот же день следователь обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.