В Украине определили ограничения для регионов "красной зоны" карантина

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям установила ограничения в регионах “красной зоны” карантина. Во всех из них разрешается работа общественного транспорта.
Об этом сообщается в постановлении на сайте Кабинета министров.
В документе говорится об исключениях для каждого отдельного региона по ограничениям, установленными для “красной зоны” в пункте 15 постановления №641 от 22 июля.
Во всех регионах, которые с 19 октября будут в “красной зоне”, разрешено продолжить работу общественного транспорта.
Также во всех регионах, кроме Донецкой области, разрешена работа торгово-развлекательных центров и различных магазинов (не только с товарами первой необходимости, медикаментами и удобрениями).
В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.
Кроме всего этого, разрешена работа тех заведений и учреждений, которые изначально предусмотрены постановлением Кабмина от 22 июля – банков, страховых агентств, медицинских и ветеринарных учреждений, заправок, станций техобслуживания автомобилей, компьютерных сервисов, ремонта бытовой техники и почтовых отделений, а также работа общепитов на вынос и доставку.
Напомним, после того как Харьков попал в “красную зону” карантина, в городе закроют кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы, а школьников распустят на каникулы до 30 октября. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
Однако будут работать до 20:00: заведения питания; торгово-развлекательные центры; промышленные рынки.
В то же время на заседании госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям было принято решение, что в понедельник, 19 октября, и дальше продолжат работать в обычном режиме: детские сады; транспорт (в т.ч. пригородный и авиа, продовольственные рынки.
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