Предприятия "Укроборонпрома" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов – вице-премьер

Более 60 предприятий госконцерна “Укроборонпром” (УОП) в процессе трансформации могут быть реорганизованы в девять холдинговых компаний: шесть войдут в состав будущего холдинга “Оборонные системы Украины”, три – в “Аэрокосмические системы”, сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.
“Нет никакой битвы между Укроборонпромом и Минстратегпромом, которое отвечает за госполитику оборонно-промышленного комплекса. Все понимают, что УОП нужно реформировать: часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества, остальные составят основу 9 холдинговых компаний по направлениям: 6 из них войдут в состав будущего холдинга под рабочим названием “Оборонные системы Украины “, а 3 – в “ Аэрокосмические системы”, – сказал Уруский в ходе представления и.о. главы госконцерна Игоря Фоменко в четверг.
Вице-премьер выразил надежду, что процесс трансформации будет запущен, не дожидаясь принятия соответствующего законопроекта, который станет дополнительным фактором воплощения реформы.
“За год-полтора мы должны увидеть новое лицо оборонной промышленности Украины. В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества”, – отметил вице-премьер.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный сбор при покупке квартиры - как вернуть и кто не платитВчера, 14:02 - 6191 21
Кличко назвал дату начала отопительного сезона в КиевеВчера, 13:01 - 3085 11
В Украине пересчитают налоги для ФЛПВчера, 12:03 - 2338 3
Топовая версия Redmi Note 10 получит чипсет Snapdragon 750G и камеру с разрешением 108 МпВчера, 00:48 - 2357 3
"Достройка без доплат". Инвесторы "Аркады" организовали протест на Банковой и автомитинг2 ч. назад - 344 2
Пенсионный сбор при покупке квартиры - как вернуть и кто не платитВчера, 14:02 - 6191 21
Кличко назвал дату начала отопительного сезона в КиевеВчера, 13:01 - 3085 11
Вторая волна коронавируса в Европе обвалила мировые цены нефтьВчера, 20:42 - 1244
Официально презентовали новый кроссовер Volkswagen Taos (Фото)Вчера, 22:35 - 1151
МВФ рассматривает ФЛП как способ ухода от налогов, – Angles AG3 ч. назад - 934 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 487
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1259 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1611
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1421 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1655