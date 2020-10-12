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Предприятия "Укроборонпрома" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов – вице-премьер

Предприятия "Укроборонпрома" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов – вице-премьер

Более 60 предприятий госконцерна “Укроборонпром” (УОП) в процессе трансформации могут быть реорганизованы в девять холдинговых компаний: шесть войдут в состав будущего холдинга “Оборонные системы Украины”, три – в “Аэрокосмические системы”, сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

“Нет никакой битвы между Укроборонпромом и Минстратегпромом, которое отвечает за госполитику оборонно-промышленного комплекса. Все понимают, что УОП нужно реформировать: часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества, остальные составят основу 9 холдинговых компаний по направлениям: 6 из них войдут в состав будущего холдинга под рабочим названием “Оборонные системы Украины “, а 3 – в “ Аэрокосмические системы”, – сказал Уруский в ходе представления и.о. главы госконцерна Игоря Фоменко в четверг.

Вице-премьер выразил надежду, что процесс трансформации будет запущен, не дожидаясь принятия соответствующего законопроекта, который станет дополнительным фактором воплощения реформы.

“За год-полтора мы должны увидеть новое лицо оборонной промышленности Украины. В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества”, – отметил вице-премьер.

По материалам УБР
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