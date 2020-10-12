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NASA выделяет деньги на сеть 4G для космоса

NASA выделяет деньги на сеть 4G для космоса

Американское аэрокосмическое агентство NASA выбрало проекты, на которые в целом потратит 370 миллионов долларов. Новые разработки должны помочь в будущих миссиях NASA на Луну и Марс.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Все проекты поделили на три группы. Первая — разработки технологий управления криогенными топливами в невесомости. Компания Lockheed Martin получила самый большой грант в этой категории – 89 миллионов долларов на демонстрацию использования жидкого водорода, который считается “самым сложным криогенным топливом для тестирования на орбите”.

Также в этой группе 53 миллиона долларов получила SpaceX Илона Маска. Компания должна продемонстрировать перекачку 10 тонн жидкого кислорода между резервуарами корабля Starship.

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Вторая группа – разработки для исследования поверхности Луны. Компания Intuitive Machines получила грант на 41,6 миллиона долларов и должна разработать небольшой аппарат, который будет подпрыгивать для исследования лунных кратеров. Он также должен доставлять килограмм груза более чем на 2,5 километра и снимать поверхность с высоким разрешением.

Производитель мобильных телефонов Nokia за 14,1 миллиона долларов должен ввести 4G сеть связи в космосе. Система должна обеспечить связь на поверхности Луны на больших расстояниях, большую надежность, чем современные стандарты, а также увеличить скорость передачи данных.

Третья группа – демонстрации систем для точной посадки. Грант получила одна компания на 10 миллионов долларов — Masten. Она должна представить систему для точной посадки и предотвращения столкновений в космосе.

По материалам hromadske.tv
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