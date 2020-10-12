Соцрасходы в Госбюджете-2021 увеличили на 5,7 млрд грн

В следующем году расходы на социальную защиту людей будут увеличены. В проекте госбюджета-2021 на эти цели заложено 322,8 млрд гривен (+5,7 млрд сравнению с 2020-м).

Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев в колонке для Экономической правды.

Он добавил, что для выплаты государственных социальных пособий и компенсаций в 2021-м предусмотрено 67,5 млрд гривен (+6,2 млрд).

«Кроме того, в 2021 году планируется предоставить льготы и жилищные субсидии почти 5 млн домохозяйств. Эти расходы рассчитаны в соответствии с фактической потребностью и реальным количеством получателей этой государственной помощи в 2020 году. В то же время общий объем выделенных в этом году средств составляет 36,4 млрд гривен», – добавил Роман Ермоличев.

Также он отметил, что прогнозируемый объем расходов на пенсионное обеспечение в госбюджете-2021 увеличивается на 1,5 млрд гривен против 2020-го. Он составит почти 204 млрд гривен.

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«Указанные средства будут направлены, в частности, на продолжение выплаты ежемесячной доплаты в размере 500 гривен 80-летним пенсионерам, а также – на индексацию пенсий. Кроме того, с 1 июля 2021-го вводим ежемесячную доплату к пенсии в размере 400 грн для пенсионеров, которым исполнилось 75 лет. Доплата будет касаться 991 тысяч граждан», – отметил замминистра.

Также Роман Ермоличев добавил, что на социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, предлагаем направить 2,6 млрд грн (+0,6 млрд).

«Предусмотрели также расходы для обеспечения жильем лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и их семей объемом 0,6 млрд гривен. Государство осуществляет надлежащую социальную поддержку своих граждан и, несмотря на период карантина и необходимость финансировать другие важные расходы, обеспечивает своевременность всех предусмотренных законодательством выплат», – резюмировал Роман Ермоличев.