Погрешность в более 5 млн га: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли в государственной собственности

В Госгеокадастре определили, что в Украине не существует 10,5 млн га земли государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения, а погрешность в земельном балансе составляет более 5 млн га. Об этом сказал глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко во время брифинга в Чернигове.

“Четыре месяца назад я был назначен председателем Госгеокадастра Украины. Где было четко поставлено мне задание Президентом Украины, премьер-министром и правительством в целом. Задача была простая – дать ответ на вопрос, по сути – сколько государственной земли в Украине? И я хочу публично сегодня обратиться к украинскому народу и непосредственно к Президенту Украины и ко всему руководству нашего государства. И хочу сказать, что в Украине 10,4 млн га земли государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения не существует. Это была ложь. Вводили в заблуждение и утверждали, что есть эта земля. На самом деле – ее нет”, – сказал Роман Лещенко.

Он отметил, что 1,7 млн га земель государственной формы собственности были переданы в коммунальную собственность в 2018-2019 годах.

“И сегодня, подписав исторический указ, мы передаем более 2 млн га земель общинам. Возникает вопрос – сколько же остается земли в Украине государственной формы собственности? Согласно данным Государственного земельного кадастра, после передачи более 2 млн га земли в Украине непосредственно в Госгеокадастре остается 750 тыс. га земли государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения. Эта земля находится на правовом титуле на акте постоянного пользования. Речь идет о землях Академии наук, Министерства обороны, Пенитенциарной службы, Министерства образования, и бывших государственных предприятий Министерства АПК, которые сегодня переданы в Фонд госимущества на приватизацию. Это самый большой ответ всем боронителям украинской земли”, – добавил чиновник.

Он отметил, что это люди, которые позорно грабили землю.

“И сегодня земельный баланс Украины имеет погрешность в более 5 млн га земли. Где эта земля? У нас есть ответ на этот вопрос. Она находится в частной собственности. В частной собственности чиновников. В частной собственности всех тех людей, которые находились у власти. Она имеет четкий региональный признак – потому что были донецкие, тем больше акцентировали приватизацию именно в Донецкой области. Пришли винницкие крепкие хозяйственники – вывели более 80 тыс. га только после Майдана в частную собственность”, – сказал Роман Лещенко.