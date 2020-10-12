Стартовали продажи украинского трехколесного электровелосипеда Delfast (видео)

Украинская компания Delfast объявила о начале продаж трехколесного электрического велосипеда Delfast Trike, созданного для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Разработка новой модели с нуля заняла полгода, что стало возможным благодаря поддержке программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (КЭУ).

Трехколесный велосипед Delfast Trike оснащается электродвигателем на задней оси мощностью 750 Вт, которого достаточно для перевовзки 300 кг груза (полная масса с учетом веса велосипеда в 90 кг и веса водителя превышает 400 кг) со скоростью до 34 км/ч. В итоге этот трехколесный велосипед подходит для любого типа службы доставки, включая транспортировку легких пакетов продуктов питания и негабаритных товаров. Люди, которые работают сантехниками, электриками и т.д., также могут найти трехколесный велосипед полезным для себя и своего бизнеса.

Delfast Trike укомплектован литий-полимерной батареей 48 В / 46 А (2,2 кВтч), ресурс которой снизится не более чем на 20% после 1500 циклов заряда-разряда (порядка 105 тыс. км «гарантийного» пробега). В зависимости от загрузки и стиля вождения запас хода байка составляет от 60 до 110 км, чего, по данным компании, хватает на 20 доставок по городу в день. Полный заряд аккумулятора требует 4-6 часов, рабочая температура колеблется в диапазоне от -30°C до +65°C.

Полная стоимость трехколесного электрического велосипеда Delfast Trike составляет $3799 /€3229, изготовление займет порядка 10-12 недель, доставка — 9-12 недель.