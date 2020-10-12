У МВФ остался еще $1 трлн, чтобы помочь своим партнерам, – Георгиева

На сегодняшний день в условиях коронакризиса Международный валютный фонд (МВФ) одолжил своим партнерам с начала пандемии $280 млрд, сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева в Вашингтоне. Но у МВФ все еще есть серьезные кредитные ресурсы в $1 трлн, чтобы продолжать помогать своим членам.

“Мы предоставили финансирование 81 стране. Мы продлили сроки оплаты долгов нашим беднейшим членам. Мы мобилизовали дополнительно $21 млрд для поддержки кредитования на льготных условиях без процентов. Мы рассматриваем варианты дальнейшей адаптации нашего набора инструментов кредитования”, – отметила Георгиева.

По ее словам, за последние несколько месяцев картина мировой экономики стала менее ужасающей, но в МВФ продолжают прогнозировать самую серьезную глобальную рецессию со времен Великой депрессии. Ожидается, что в этом году рост ВВП снизится до 4,4%. А в следующие пять лет кризис может стоить примерно $28 трлн производственных потерь.

“В то же время… мы видим беспрецедентные усилия в разработке вакцин и лечении. Мы видим, что чрезвычайные и скоординированные фискальные и денежно-кредитные меры поддерживают мировую экономику. И мир начинает учиться жить с вирусом”, – сказала глава МВФ.

Хотя в отношении прогноза фонда существует огромная неопределенность, эксперты прогнозируют частичное и неравномерное восстановление мировой экономики в 2021 году с ожидаемым ростом на уровне 5,2%.