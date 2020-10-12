Депозиты почти полностью ушли в онлайн

Доля клиентов, которые размещают депозиты онлайн, возросла в период карантина.

Об этом сообщили банкиры в ходе круглого стола «Эволюция банковского сервиса: как привлечь и удержать клиента в эпоху дистанционного обслуживания», организованного «Финансовым клубом».

«Депозитные клиенты явно переходят в онлайн. Если в докарантинный период у нас 20% клиентов проводили оформление в интернет-банкинге и мобильном приложении, то в июле – уже 50 на 50», – говорит директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый.

Увеличилось размещение вкладов через Интернет и у других банков. «В начале года мы входили с цифрой 50%, сейчас 90% клиентов вклады размещают через интернет-банк. Мы это стимулируем. Даем дополнительно 0,5%, если депозитный счет пополняется с карты другого банка», – сообщил заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.

В приоритете онлайн-конструкторы депозитов. «Мы обновили депозитную линейку. Будет «конструктор», в котором клиент сам выбирает опции своего депозита. Мы стоим на пороге таких изменений», – сказал директор по развитию розничного бизнеса Банка Альянс Виктор Кулик.

Но при этом банки хотят сохранить оффлайновый бизнес. «Банковские отделения не утратят своей актуальности. Остаются клиенты, которые предпочитают получать свои услуги в отделении, – говорит Владимир Малый. – Клиент, если приходит с деньгами, хочет индивидуального отношения к себе».

Индивидуального подхода требуют клиенты с крупными суммами. «В мобильном приложении размещают мелкие суммы, небольшие депозиты, до 30 тыс. грн. Если больше, клиент предпочитает идти к живому специалисту, он должен убедиться, посмотреть в глаза нашему сотруднику, получить от него улыбку, уверенность в том, что деньги будут сохранены», – пояснил Малый.

Начальник отдела по работе с физическими лицами главного управления розничного бизнеса Правэкс Банка Олег Заяц считает, что клиенты стали больше ценить человеческое общение и личный контакт. «У нас было несколько CRM-кампаний, когда мы обзванивали своих клиентов, узнавали, надо ли как-то помочь в предоставлении отдаленных услуг. И несмотря на развитие цифровых услуг, нельзя забывать о персональном обслуживании клиентов», – подчеркнул Олег Заяц.