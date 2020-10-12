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Госбюджет-2021: Кабмин опроверг распространенные фейки

Госбюджет-2021: Кабмин опроверг распространенные фейки

Правительство своевременно разработало и подало проект Госбюджета-2021, и сейчас документ находится на рассмотрении в Верховной Раде. И вокруг сметы идет много разговоров. Поэтому в Кабмине решили развеять 10 самых популярных мифов о Госбюджете возможностей.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Прежде всего, по обнародованным данным, правительство не собирается уменьшать объем субсидий. Кроме того, пенсии будут продолжать индексировать – на них выделили рекордные 323 млрд грн.

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Еще один важный пункт – расходы на правительство, ОП и Парламент будут меньше, чем в прошлые годы. А средства на противодействие коронавирусу направят напрямую министерствам без создания фондов.

Ранее Finance.ua сообщал, что законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год не предусматривает направление средств на создание и финансирование в государстве отдельного фонда для борьбы с COVID-19. Об этом заявлял Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, 15 сентября проект бюджета был зарегистрирован в Верховной Раде, а 18 сентября парламент принял документ в работу. Основные показатели проекта можно посмотреть по ссылке.
  • Ранее сообщалось, что после представления Кабмином в Раде проекта госбюджета-2021, нардепы от различных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, “утопией” и “катастрофой” и заявили о необходимости доработки.
  • К законопроекту о государственном бюджете на 2021 года поступила 2451 правка от народных депутатов, если учесть все – на это уйдет 3 бюджета.
По материалам Finance.UA
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