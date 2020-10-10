Максим Розенко: техосмотр в Украине. Вызовы нового рынка объемом в 10 млрд гривен

Не так давно глава Министерства инфраструктуры Украины (МИУ) Владислав Криклий рассказал СМИ, что законопроект о возврате техосмотра осталось согласовать с Государственной регуляторной службой (ГРС). Напомним, обязательный техосмотр для легковых автомобилей в Украине отменили в июле 2011 года. Но, согласно директивам ЕС, эту норму в нашей стране обязаны вернуть.
По информации первого заместителя Главного сервисного центра МВД Украины Юрия Смольянинова, в нашей стране сейчас около 7 миллионов легковых авто. Более 90 процентов из них не проходят обязательный технический контроль (ОТК). Эта норма действует только для авто, которые используются для перевозки груза или пассажиров и эксплуатируются с целью получения прибыли.
Стоимость прохождения ОТК в 2020 году составляет около 1000 гривен, но у некоторых компаний цена на эту услугу доходит до 1300 гривен.
Учитывая, что по возвращении ОТК спрос на услугу значительно увеличится, по мнению экспертов рынка, цена на ней поднимется до 1300-1500 гривен. То есть, возвращение техосмотра означает создание нового внутреннего рынка объемом до 10 миллиардов гривен. Вполне естественно, что кое-кто хочет контролировать такой интересный проект.
В феврале этого года МИУ выложило на сайт законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны» для обсуждения общественности. Он вызвал серьезные негативные отзывы.
Но, Владислав Криклий почему-то не рассказал о том, что через несколько недель ДРС отказала в согласовании проекта. Государственная регуляторная служба поддержала представителей заинтересованной бизнес-среды, которые акцентировали внимание на главных проблемных аспектах законопроекта.
Решение ДРС об отказе в согласовании проекта состоит из 7 страниц. Если коротко, по мнению Государственной регуляторной службы законопроект устанавливает механизм государственного регулирования, который является отличным от принципов реализации права, определенных законодательством ЕС, а также способствует монополизации сферы тестирование на пригодность к эксплуатации транспортных средств и создает соответствующие коррупционные риски.
Главные выводы Государственной регуляторной службы
«Вопреки европейской практике, проектом закона предусматривается передать функции по контролю за субъектами хозяйствования объединению предприятий – Бюро по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств (далее – Бюро).
Законопроект не определяет перечень оснований приостановления хозяйственной деятельности, способа и формы проведения мероприятий государственного контроля, а также санкций за нарушение требований законодательства и перечень нарушений. Все эти полномочия предлагается предоставить Бюро вопреки установленным предписаниям Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».
Механизм государственного регулирования, предложенный проектом закона, направленный на монополизацию сферы тестирование на пригодность к эксплуатации транспортных средств.
Проектом закона предусмотрена возможность Министерства инфраструктуры Украины управлять объединением предприятий – Бюро, как в качестве общего собрания членов, так и Президиума.
Проектом закона предусмотрены значительные бюджетные финансовые затраты на создание новой информационной системы сбора информации и построение комплексной системы защиты информации, аналогичной системе, которая уже создана и успешно функционирует в МВД Украины (общегосударственная база данных о результатах обязательного технического контроля транспортных средств, которая является составной частью Единого государственного реестра МВД). Но эту же информацию Министерство инфраструктуры Украины планирует передавать обратно в МВД.
То есть, это просто попытка взять функции (в частности ведение реестра) от МВД в Министерство инфраструктуры Украины с дополнительным расходованием бюджетных средств.
Вопрос о монополизации рынка
Интересно, что большинство выводов Государственной регуляторной службы совпадает с аргументами, которые до этого обнародовал и письменно отправлял государственным органам общественный союз «Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации» (ОС СТТ), который в течение последних двух лет стала основным оппонентом МИУ. С прошлого года руководитель союза Игорь Черненко вместе с партнерами ведет судебную борьбу против постановления №46 Кабинета министров Украины, которое, по мнению Черненко, поощряет создание монополии в сфере обязательного технического контроля. Проект этого постановления разрабатывался в Главном сервисном центре МВД, которым в 2019 году руководил … нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В 2019 году из 450 компаний, которые вели свою деятельность в сфере сертификации и ОТК, проверку Министерства инфраструктуры успешно прошли 10, – утверждает Игорь Черненко. – У нас есть все основания полагать, что частные компании-счастливчики из этого списка связаны с чиновниками МИУ, для которых законопроект о возвращении техосмотра является очередным инструментом монополизации рынка. А также возвращением в прошлое, когда техосмотр был фикцией. У нас есть факты, что некоторые из этих компаний выдавали протоколы 24/7 в среднем каждые 7 минут (!). Хотя, при соблюдении всех процедур в среднем обязательный техосмотр транспортного средства занимает минимум 40 минут. То есть, идет массовая торговля протоколами ОТК. Мы к этому стремились, когда подписывали ассоциацию с ЕС?
После выводов Государственной регуляторной службе МИУ обязали устранить недостатки и выложить новую редакцию законопроекта для обсуждения общественности. После отказа в согласовании проекта ДРС прошло более полугода, но новую редакцию законопроекта так никто и не увидел. Хотя Криклий утверждает, что его осталось только согласовать с Государственной регуляторной службой. Только мне кажется, что здесь что-то не так?
Максим Розенко, журналист
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