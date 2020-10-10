В Киеве задержали мошенника, который "обменял" более 33 тыс. долл. на сувенирные гривны

В Киеве оперативники задержали злоумышленника, который под предлогом обмена валют завладел почти миллионом гривен и обменял их на сувенирные банкноты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“В рамках реализации материалов уголовного производства оперативники Голосеевского управления полиции установили и задержали ранее не судимого 34-летнего киевлянина. Мужчина обоснованно подозревается в мошенничестве с обменом иностранной валюты в особо крупных размерах”, – говорится в сообщении.
По словам временно исполняющего обязанности начальника отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Вячеслава Малько, киевлянин разместил в Интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу, но на встречу с “клиентом” отправил постороннее лицо.
“Мы установили, что 30-летнему жителю Чернигова срочно понадобились деньги в национальной валюте, в столице мужчина планировал купить новую иномарку. Поскольку в автосалоне принимали только гривны, то мужчина начал искать, где можно быстро обменять 33 тыс. 600 долларов США. Увидев на сайте объявление об обмене валюты по выгодному курсу, он заинтересовался предложением и договорился о сделке. На встречу приехал “помощник” злоумышленника, который не знал, что деньги в сумке – сувенирные. Об этом стало известно после того, как мы подошли к “клиенту” и попросили его проверить банкноты”, – сказал Малько.
Указано, что во время неотложного обыска по месту проживания киевлянина следователи обнаружили и изъяли черновые записи, сим-карты, документы, сувенирные купюры и другие вещественные доказательства, которые приобщили к материалам уголовного производства. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
“На период досудебного расследования суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 600 тыс. гривен. Также в рамках досудебного расследования мы устанавливаем круг лиц, которые могут иметь отношение к преступной деятельности и способствовать таким видам правонарушений, а также причастность злоумышленника к аналогичным эпизодам, совершенным на территории столицы”, – добавил Малько.
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