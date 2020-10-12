В Минздраве предлагают повысить ставку семейным врачам за одного пациента

Национальная служба здоровья предлагает повысить ставку семейным врачам за обслуживание одного пациента, с которым подписана декларация, до 710 гривен. С начала этого года численность украинцев, подписавших декларации, выросла на 1,5 млн.
Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.
“В программе медицинских гарантий-2021 Национальная служба здоровья инициирует изменения в работе первичного звена оказания медицинской помощи. В частности, увеличение базовой капитационной ставки за обслуживание одного пациента, с которым подписана декларация – до 710 грн”, – указано в сообщении.
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На сегодня своих врачей выбрали более 30 млн 600 тысяч украинцев, а это около 75% населения страны.
“Первичную помощь нашим гражданам оказывают более 23 500 врачей. 33% этих врачей работают в сельской местности и пгт… 1500 врачей “первички”, с которыми заключили декларации наши граждане, работают в частных заведениях или имеют собственную практику”, – проинформировали в НСЗУ.
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