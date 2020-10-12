Выбраны самые мощные флагманские Android-смартфоны сентября

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежие рейтинги самых производительных смартфонов по состоянию на сентябрь текущего года.

В данный момент речь идет об Android-устройствах, которые тестировались на китайском рынке в период с 1 по 30 сентября. Каждый девайс был протестирован минимум 1000 раз, а выведенный результат является средним.

На первом месте оказался смартфон Iqoo 5 Pro, набравший 663 752 балла. На второй позиции расположился Iqoo 5 с результатом 662 165. Ну а третью строчку занимает Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, набравший 648 624 балла.

Ниже в рейтинге самых производительных флагманов располагаются Vivo X50 Pro+, Lenovo Legion Pro, Asus ROG Game Phone 3, Black Shark 3S, Oppo Find X2 Pro, OPPO Find X2 и Xiaomi Mi 10 Pro.