Нужно иметь еще один полис: водителей фур и автобусов предупредили о дополнительном штрафе

Водителей грузовиков и автобусов предупредили о штрафе, который можно получить за отсутствие полиса.

Об этом говорится в Дорожном адвокате.

Отмечается, что статьей 7 Закона “О страховании” определены обязательные виды страхования, к которым, в частности, отнесено личное страхование от несчастных случаев на транспорте.

Порядок проведения обязательного личного страхования водителя от несчастных случаев на транспорте предусмотрен положением об обязательном личном страховании, утвержденным постановлением КМУ от 14.08.1996 № 959.

Личному страхованию подлежат работники транспортных предприятий независимо от форм собственности и видов деятельности, которые непосредственно заняты в транспортных перевозках, в частности водители. В соответствии с пунктом 2 Положения застрахованными считаются водители (только на время обслуживания поездки).

Следовательно, наличие у водителя полиса обязательного личного страхования водителя обязательно.

Перевозка пассажиров или грузов без оформления полиса обязательного личного страхования водителя от несчастных случаев на транспорте является нарушением и предусматривает штраф в размере 1700 грн. Ответственность несет юридическое лицо или предприниматель, которые выполняют перевозки.

Таким образом, при выполнении грузовых или пассажирских перевозок, кроме страхового полиса на автомобиль водитель должен иметь при себе еще полис личного страхования водителя.