Как проверить юридическую "чистоту" недвижимости на вторичке

Выбор квартиры – ответственный шаг, над которым покупатель может размышлять и месяц, и полгода, а некоторые – даже годами. При покупке квартиры или дома на вторичном рынке надо обращать внимание на юридическую чистоту документов, чтобы не остаться и без жилья, и без денег.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста в FACEBOOK.
Поэтому специалисты Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции поделились инструкцией по проверке жилья на вторичном рынке недвижимости.
Шаг 1. Выясните, кому принадлежит жилье, существуют ли в отношении него какие-либо обременения, получив информационную справку из Государственного реестра прав.
Справка позволит выяснить:
Шаг 2. Проверьте, не был ли объект недвижимого имущества предметом судебных споров: поиск по Ф.И.О. собственника осуществляйте на веб-портале «Судебная власть Украины»
Шаг 3. Воспользуйтесь информацией из Единого реестра должников, чтобы убедиться, что у нынешнего владельца жилья нет задолженности по уплате коммунальных платежей.
Шаг 4. Обратитесь к ближайшему государственному регистратору, чтобы проанализировать «цепь» переходов права собственности на имущество. Чтобы получить соответствующую информацию, регистратору необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и оплатить административный сбор.
Если по результатам этого мониторинга будет выяснено, что владельцы недвижимости часто и быстро менялись, это может быть тревожным сигналом для покупателя и свидетельствовать о мошеннических действиях с имуществом.
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