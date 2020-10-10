Как проверить юридическую "чистоту" недвижимости на вторичке

Выбор квартиры – ответственный шаг, над которым покупатель может размышлять и месяц, и полгода, а некоторые – даже годами. При покупке квартиры или дома на вторичном рынке надо обращать внимание на юридическую чистоту документов, чтобы не остаться и без жилья, и без денег.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста в FACEBOOK.

Поэтому специалисты Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции поделились инструкцией по проверке жилья на вторичном рынке недвижимости.

Шаг 1. Выясните, кому принадлежит жилье, существуют ли в отношении него какие-либо обременения, получив информационную справку из Государственного реестра прав.

Справка позволит выяснить:

кому на самом деле принадлежит квартира;

есть ли другие совладельцы жилья;

когда недвижимость была приобретена в собственность и какие основания ее приобретения;

зарегистрированы ли какие-либо права на недвижимое имущество, кроме права собственности (право аренды, право хозяйственного ведения, право оперативного управления);

имеются ли в отношении недвижимого имущества какие-либо обременения (арест, запрет отчуждения, ипотека).

Шаг 2. Проверьте, не был ли объект недвижимого имущества предметом судебных споров: поиск по Ф.И.О. собственника осуществляйте на веб-портале «Судебная власть Украины»

Шаг 3. Воспользуйтесь информацией из Единого реестра должников, чтобы убедиться, что у нынешнего владельца жилья нет задолженности по уплате коммунальных платежей.

Шаг 4. Обратитесь к ближайшему государственному регистратору, чтобы проанализировать «цепь» переходов права собственности на имущество. Чтобы получить соответствующую информацию, регистратору необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и оплатить административный сбор.

Если по результатам этого мониторинга будет выяснено, что владельцы недвижимости часто и быстро менялись, это может быть тревожным сигналом для покупателя и свидетельствовать о мошеннических действиях с имуществом.

Справка Finance.ua:

Минрегион опубликовал проект закона, который должен исключить возможность появления на первичном рынке жилья новых финансовых пирамид и скандальных недостроев.