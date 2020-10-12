Как изменились цены на жилье в Европе за последние 10 лет

За период с 2010-го по второй квартал 2020 года цены на жилье в странах еврозоны выросли на 25,0%, а арендная плата – на 14,2%.

Такие сведения опубликованы в отчете Eurostat.

В 16 странах – членах ЕС дома и квартиры подорожали больше, чем арендная плата. В некоторых странах увеличение достигает 100%.

Цены на жилье выросли в 23 государствах – членах ЕС и снизились в четырех. Наибольший рост наблюдался в:

Эстонии (+100,5%);

Люксембурге (+85,8%);

Латвии (+77,3%);

Австрии (+75,9%).

Снижение зафиксировано в:

Греции (-31,0%);

Италии (-13,2%);

Испании (-5,6%);

на Кипре (-3,0%).

Арендная плата

Ситуация со стоимостью аренды несколько иная. Ставки за рассматриваемый период выросли в 25 странах – членах ЕС и снизились в двух, причем наибольший рост наблюдался в:

Эстонии (+135,8%);

Литве (+105,4%);

Ирландии (+62,3%).

Снижение зафиксировано в Греции (-25,2%) и на Кипре (-4,8%).



Инфографика: Евростат