Как изменились цены на жилье в Европе за последние 10 лет

За период с 2010-го по второй квартал 2020 года цены на жилье в странах еврозоны выросли на 25,0%, а арендная плата – на 14,2%.
Такие сведения опубликованы в отчете Eurostat.
В 16 странах – членах ЕС дома и квартиры подорожали больше, чем арендная плата. В некоторых странах увеличение достигает 100%.
Цены на жилье выросли в 23 государствах – членах ЕС и снизились в четырех. Наибольший рост наблюдался в:
Снижение зафиксировано в:
Арендная плата
Ситуация со стоимостью аренды несколько иная. Ставки за рассматриваемый период выросли в 25 странах – членах ЕС и снизились в двух, причем наибольший рост наблюдался в:
Снижение зафиксировано в Греции (-25,2%) и на Кипре (-4,8%).
Инфографика: Евростат
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам объяснили, как сэкономить на отопленииВчера, 20:06 - 1221 15
Кому и за что в Украине платят от 50 тысяч зарплаты2 ч. назад - 481 6
Каким будет курс гривны к доллару до 2025 года - прогноз МВФ8 ч. назад - 2024 5
Цены на газ будут ниже, чем в прошлом отопительном сезоне - Минфин6 ч. назад - 571 4
iPhone 12 Pro: в какой стране проще всего заработать на новинку10 ч. назад - 668 4
Каким будет курс гривны к доллару до 2025 года - прогноз МВФ8 ч. назад - 2024 5
Volkswagen презентовал новую мощную версию Golf GTI (фото)13 ч. назад - 1311 1
Украинцам объяснили, как сэкономить на отопленииВчера, 20:06 - 1221 15
Ford до конца года прекращает выпуск всех марок своих седанов16 ч. назад - 1140
Владельцам "еврономеров" рассказали, как защитить себя от штрафа в 170 тысяч грн за нерастаможенное автоВчера, 21:03 - 995 3
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 546
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1315 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1665
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1500 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1699