На одну вакансию претендуют шесть безработных, - Центр занятости

В Украине по состоянию на 12 октября официально зарегистрированы 427 тысяч безработных, сообщил Государственный центр занятости на запрос Радио Свобода.
По данным центра, этот показатель на 159 тысяч – то есть на 59% – превышает данные на эту же дату 2019 года. С начала карантина, то есть с 12 марта, по 9 октября статус безработного получили 525 тысяч человек – в ГЦЗ этот показатель оценивают как на 53% выше, чем за такой же период прошлого года.
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«Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и г. Киеве (в 1,8-2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38%», – отмечают в центре.
В базе государственной службы занятости по состоянию на 12 октября зарегистрированы 67 тысяч вакансий – на 34% меньше, чем на эту же дату в прошлом году.
«По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовали шесть безработных (на соответствующую дату прошлого года – 3 человека)», – подытоживает отдел коммуникаций Государственного центра занятости.
Работодатели больше всего вакансий подавали по таким специальностям:
При этом центр располагает данными только по тем безработным, которые официально зарегистрировались, и по вакансиям, подаваемым ему самими работодателями.
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