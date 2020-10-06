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На одну вакансию претендуют шесть безработных, - Центр занятости

На одну вакансию претендуют шесть безработных, - Центр занятости

В Украине по состоянию на 12 октября официально зарегистрированы 427 тысяч безработных, сообщил Государственный центр занятости на запрос Радио Свобода.

По данным центра, этот показатель на 159 тысяч – то есть на 59% – превышает данные на эту же дату 2019 года. С начала карантина, то есть с 12 марта, по 9 октября статус безработного получили 525 тысяч человек – в ГЦЗ этот показатель оценивают как на 53% выше, чем за такой же период прошлого года.

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«Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и г. Киеве (в 1,8-2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38%», – отмечают в центре.

В базе государственной службы занятости по состоянию на 12 октября зарегистрированы 67 тысяч вакансий – на 34% меньше, чем на эту же дату в прошлом году.

«По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовали шесть безработных (на соответствующую дату прошлого года – 3 человека)», – подытоживает отдел коммуникаций Государственного центра занятости.

Работодатели больше всего вакансий подавали по таким специальностям:

  • квалифицированные рабочие с инструментом (швея, электромонтер, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь аварийных работ, рабочий комплексного обслуживания и ремонта, монтер пути, пекарь, художник);
  • работники по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (водитель, оператор, машинист котельной, водитель троллейбуса, водитель трамвая, токарь);
  • работники сферы торговли и услуг (продавец, повар, охранник, помощник воспитателя, официант, бармен, полицейский, парикмахер);
  • профессионалы (учитель, воспитатель, преподаватель высшего учебного заведения, педагог-организатор, инспектор, инженер, провизор, врач, психолог, экономист, руководитель музыкальный);

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  • неквалифицированные работники (подсобный рабочий, уборщик служебных помещений, дворник, грузчик, рабочий по комплексной уборке домов, укладчик-упаковщик, кладовщик, сторож, кухонный работник);
  • специалисты (медицинская сестра, бухгалтер, фармацевт, мастер производственного обучения, электрик, механик, электромеханик, фельдшер, инструктор по физкультуре, техник);
  • руководители и менеджеры (менеджер по сбыту, главный бухгалтер, руководитель кружка, мастер, начальник отдела почтовой связи, заведующий хозяйством).

При этом центр располагает данными только по тем безработным, которые официально зарегистрировались, и по вакансиям, подаваемым ему самими работодателями.

По материалам Радио Свобода
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