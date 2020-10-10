0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Белые хакеры получили 374 тыс. долл. за найденные в Azure Sphere уязвимости

Белые хакеры получили 374 тыс. долл. за найденные в Azure Sphere уязвимости

Корпорация Microsoft по результатам конкурса Azure Sphere Security Research Challenge выплатила исследователям в области информационной безопасности вознаграждение в размере 374 тыс. долл. за полтора десятка выявленных уязвимостей, которые были исправлены в выпусках обновлений 20.07, 20.08 и 20.09. Всего в конкурсе приняли участие 70 исследователей из 21 страны.

В рамках исследования компания Microsoft пригласила к участию ведущих мировых экспертов в области кибербезопасности, а также поставщиков решений для обеспечения безопасности. Участникам конкурса был предоставлен комплект разработчика, прямая связь с командой обеспечения безопасности ОС, поддержка по электронной почте, а также публично доступный код ядра операционной системы.

Целью конкурса было сосредоточить внимание исследователей на том, что оказывает наибольшее влияние на безопасность клиентов. Поэтому экспертам было предоставлено шесть сценариев исследования с дополнительным вознаграждением до 20% сверх стандартного вознаграждения в рамках программы Azure Bounty.

Несколько участников помогли обнаружить потенциально опасные уязвимости в Azure Sphere. В ходе конкурса было получено в общей сложности 40 заявок, 30 из которых привели к улучшению продукта. Шестнадцать из них получили право на вознаграждение.

Исследование проводилось в партнерстве с компаниями Avira, Baidu International Technology, Bitdefender, Bugcrowd, Cisco Systems (Talos), Eset, FireEye, F-Secure Corporation, HackerOne, K7 Computing, McAfee, Palo Alto Networks and Zscaler.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.