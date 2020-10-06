С начала года через РРО проведено свыше 885 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины с помощью Системы хранения и сбора данных регистраторов расчетных операций (РРО) провела анализ выручки, проведенной через РРО.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

Там отметили, что количество зарегистрированных РРО, используемых субъектами хозяйствования, и сумма проведенных расчетов, проведенных через РРО, постоянно растет.

Результаты работы РРО в цифрах:

по состоянию на 01.10.2020 согласно с базами данных ГНС в Украине зарегистрировано 312,5 тыс. РРО . Это на 17 тыс., или на 5% больше, чем по состоянию на 01.10.2019;

общая сумма продаж, проведенных через РРО за 9 месяцев 2020 года, также возросла и достигла 885,1 млрд грн (за соответствующий период 2019 года – 867,7 млрд гривен).

По результатам отдельного анализа установлено около 3,8% объектов, по которым производится продажа подакцизных товаров, и у которых среднемесячная выручка составляет менее 5,0 тыс. грн.

Что это значит: информация о низкой выручке при наличии обязательных минимальных затрат (заработная плата, арендная плата, текущие расходы и т.д.) может свидетельствовать о сокрытии субъектами хозяйствования реального объема расчетных операций.

В то же время, по состоянию на 01.10.2020 количество рисковых объектов в Украине уменьшилось на 24% по сравнению с результатами 2019 года.

Справка Finance.ua:

Субъекты хозяйствования обязательно и полностью должны регистрировать все расчетные операции, проводимые субъектами хозяйствования в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, по операциям по приему наличности для дальнейшего ее перевода.