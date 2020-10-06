С начала года через РРО проведено свыше 885 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины с помощью Системы хранения и сбора данных регистраторов расчетных операций (РРО) провела анализ выручки, проведенной через РРО.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FACEBOOK.
Там отметили, что количество зарегистрированных РРО, используемых субъектами хозяйствования, и сумма проведенных расчетов, проведенных через РРО, постоянно растет.
Результаты работы РРО в цифрах:
По результатам отдельного анализа установлено около 3,8% объектов, по которым производится продажа подакцизных товаров, и у которых среднемесячная выручка составляет менее 5,0 тыс. грн.
Что это значит: информация о низкой выручке при наличии обязательных минимальных затрат (заработная плата, арендная плата, текущие расходы и т.д.) может свидетельствовать о сокрытии субъектами хозяйствования реального объема расчетных операций.
В то же время, по состоянию на 01.10.2020 количество рисковых объектов в Украине уменьшилось на 24% по сравнению с результатами 2019 года.
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