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Сколько стоят квартиры в новостройках Киева осенью (инфографика)

Сколько стоят квартиры в новостройках Киева осенью (инфографика)

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в сентябре 2020 года составила 30 170 грн/кв. м. По сравнению с августом, средняя стоимость увеличилась на 0,8%.

Об этом сообщают аналитики портала 100realty.ua.

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 11,5%. С января 2020 г. – на 8%.

Медианная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 1,2% до 26300 грн./кв. м, относительно января 2020 года – на 9,5%, за год – на 10,5%.

Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Дарницком (на 2,2%), Печерском (на 2,3%), Днепровском (на 2,6%), Святошинском (на 2,4%). В других районах рост составил от 0,3% в Соломенском и Шевченковском, до 5% в Деснянском районе.

В зависимости от класса жилья. По сравнению с предыдущим месяцем изменение цен по классам первичной недвижимости составило:

  • эконом-класс – снижение на 0,9% до 21 627 грн/кв. м;
  • комфорт-класс – рост на 0,7% до 26 027 грн/кв. м;
  • бизнес-класс – прибавил в цене 0,6% до 42 504 грн/кв. м;
  • премиум-класс – подешевел на 2,5% до 67 723 грн/кв. м.

В сентябре к продаже предлагались квартиры 75 операторами в 205 объектах. Среди них как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Где больше всего продают квартиры в новостройках. В сентябре наибольшее количество жилых комплексов предлагалась в Печерском – 15%, Голосеевском – 14%, Шевченковском – 13%, Соломенском -12% и Дарницком – 11% районах. Меньшая доля новостроек в Святошинском и Подольском – по 8%, Днепровском – 7%, Деснянском и Оболонском – по 6%

По материалам Finance.UA
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