Сколько стоят квартиры в новостройках Киева осенью (инфографика)

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в сентябре 2020 года составила 30 170 грн/кв. м. По сравнению с августом, средняя стоимость увеличилась на 0,8%.
Об этом сообщают аналитики портала 100realty.ua.
За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 11,5%. С января 2020 г. – на 8%.
Медианная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 1,2% до 26300 грн./кв. м, относительно января 2020 года – на 9,5%, за год – на 10,5%.
Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Дарницком (на 2,2%), Печерском (на 2,3%), Днепровском (на 2,6%), Святошинском (на 2,4%). В других районах рост составил от 0,3% в Соломенском и Шевченковском, до 5% в Деснянском районе.
В зависимости от класса жилья. По сравнению с предыдущим месяцем изменение цен по классам первичной недвижимости составило:
В сентябре к продаже предлагались квартиры 75 операторами в 205 объектах. Среди них как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Где больше всего продают квартиры в новостройках. В сентябре наибольшее количество жилых комплексов предлагалась в Печерском – 15%, Голосеевском – 14%, Шевченковском – 13%, Соломенском -12% и Дарницком – 11% районах. Меньшая доля новостроек в Святошинском и Подольском – по 8%, Днепровском – 7%, Деснянском и Оболонском – по 6%
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