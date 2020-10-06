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С начала года в Украине купили авто почти на $2 млрд

С начала года в Украине купили авто почти на $2 млрд

В течение января-сентября текущего года украинцы приобрели 59,5 тыс. новых автомобилей на общую сумму 1,8 млрд долларов США.

Об этом свидетельствует статистика сайта по продаже автомобилей RST.ua.

“Больше всего автомобилей зарегистрировали в июле, когда украинцы приобрели более 8 тыс. авто. Самым тяжелым месяцем для автодилеров был апрель. Из-за карантинных ограничений в Украине в этот месяц зарегистрировали всего 3,7 тыс. новых автомобилей”, – сообщают аналитики сайта.

Популярные бренды:

  • среди брендов в Украине чаще всего покупали Renault. За 9 месяцев зарегистрировали 10 тыс. авто этого бренда;
  • также украинцы часто выбирали Toyota (9 тыс. авто);
  • Kia (4 тыс. авто).


Инфографика: RST.ua

Самой популярной моделью был кроссовер Renault Duster. Кроме него в Украине часто регистрировали кроссоверы Toyota RAV4 и Kia Sportage.

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С января по сентябрь зарегистрировали 43 тыс. кроссоверов, что составляет 72% от общего объема авторынка. Доля машин с дизельными силовыми агрегатами составила 32%. Что касается ценовых сегментов, то почти 25% – автомобили стоимостью более 35 тыс. долларов США без учета стоимости дополнительного оборудования.

Справка Finance.ua:

  • В течение сентября в Украине зарегистрировали 7,5 тыс. новых автомобилей. Общая сумма расходов на покупку этих авто составила 210 млн долларов США. Самой популярной маркой прошлого месяца стала Toyota.
  • В сентябре свою первую регистрацию в Украине прошли 35,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за границы.

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По материалам Finance.UA
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