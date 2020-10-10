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Как зарегистрироваться в Службе занятости, не выходя из дома

Как зарегистрироваться в Службе занятости, не выходя из дома

Для владельцев цифровой подписи доступна регистрация в Службе занятости как безработного на портале «Дія».

Об этом сообщила пресс-служба Службы занятости на своей странице в FACEBOOK.

Как зарегистрироваться безработным в «Дії»:

  • выберите услугу “Пособие по безработице”;
  • авторизуйтесь, заполните форму, добавьте электронные копии документов, подпишите заявление электронной подписью;
  • ждите ответа центра занятости.

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При этом в ведомстве отметили, что основной целью деятельности центров
занятости является содействие в трудоустройстве лиц, ищущих работу, и зарегистрированных безработных. А основной обязанностью зарегистрированного безработного является активный поиск работы самостоятельно и при содействии Центра занятости.

Где получить информацию об оформлении электронной цифровой подписи:

  • перейдите к вкладке на главной странице «Вопросы и ответы»;
  • ознакомьтесь с информацией об электронной подписи и электронном реестре действующих, блокированных и отмененных сертификатов открытых ключей.

Справка Finance.ua:

  • Верховной Раде рекомендуют предусмотреть помощь безработным на период других карантинов.
  • Государственная служба занятости рассказала об основаниях, по которым ведомство может прекратить регистрацию безработного.
  • Украинцы могут обратиться за помощью по безработице в центры занятости, которые возобновили личный прием граждан (кроме “красных” зон эпидемической опасности). С собой нужно иметь ряд документов.

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По материалам Finance.UA
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