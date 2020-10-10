Как зарегистрироваться в Службе занятости, не выходя из дома

Для владельцев цифровой подписи доступна регистрация в Службе занятости как безработного на портале «Дія».
Об этом сообщила пресс-служба Службы занятости на своей странице в FACEBOOK.
Как зарегистрироваться безработным в «Дії»:
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При этом в ведомстве отметили, что основной целью деятельности центров
занятости является содействие в трудоустройстве лиц, ищущих работу, и зарегистрированных безработных. А основной обязанностью зарегистрированного безработного является активный поиск работы самостоятельно и при содействии Центра занятости.
Где получить информацию об оформлении электронной цифровой подписи:
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