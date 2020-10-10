Как зарегистрироваться в Службе занятости, не выходя из дома

Для владельцев цифровой подписи доступна регистрация в Службе занятости как безработного на портале «Дія».

Об этом сообщила пресс-служба Службы занятости на своей странице в FACEBOOK.

Как зарегистрироваться безработным в «Дії»:

зайдите на сайт государственных услуг Дія;

выберите услугу “Пособие по безработице”;

авторизуйтесь, заполните форму, добавьте электронные копии документов, подпишите заявление электронной подписью;

ждите ответа центра занятости.

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При этом в ведомстве отметили, что основной целью деятельности центров

занятости является содействие в трудоустройстве лиц, ищущих работу, и зарегистрированных безработных. А основной обязанностью зарегистрированного безработного является активный поиск работы самостоятельно и при содействии Центра занятости.

Где получить информацию об оформлении электронной цифровой подписи:

зайдите на сайт государственных услуг Дія;

перейдите к вкладке на главной странице «Вопросы и ответы»;

ознакомьтесь с информацией об электронной подписи и электронном реестре действующих, блокированных и отмененных сертификатов открытых ключей.

Справка Finance.ua:

Верховной Раде рекомендуют предусмотреть помощь безработным на период других карантинов.

Государственная служба занятости рассказала об основаниях, по которым ведомство может прекратить регистрацию безработного.