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За 10 лет покупательная способность пенсионеров сократится почти на 20% - эксперт

За 10 лет покупательная способность пенсионеров сократится почти на 20% - эксперт

Если состояние экономики принципиально не изменится, то за 10 лет покупательная способность пенсионеров может сократиться на почти 20%. Об этом сказал экономист, координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов.

“Я когда-то делал подсчеты, что в реальной покупательной способности, если представить, что состояние экономики принципиально не изменится, но произойдут только природные факторы старения населения, то у нас реальная, за 10 лет, реальная пенсия должна сократиться, с точки зрения своей покупательной способности, на почти 20%. То есть, это произойдет по демографическим причинам – нам будет все труднее и труднее поддержать, скажем так, старшее поколение”, – сказал Андрей Блинов.

Он отметил, что для решения этой проблемы во власти периодически поднимают тему реформирования пенсионной системы.

“Я так понимаю, что эта заявка, теперь уже от имени Шмыгаля, она связана именно с этим – реанимировать эту идею трехуровневой пенсионной системы… Я так понимаю, что в определенной степени сейчас в “Слуге народа” эта идея поднялась, но, конечно, с целью мотивации откладывания, с целью мотивации дополнительных средств для Пенсионного фонда, в том числе, это позволит постепенно снижать уровень дотирования пенсионной системы, то есть, снизить нагрузку на бюджет”, – добавил эксперт.

По его словам, это бы позволило получать пенсию из трех источников – от государства, из накопительного фонда и из частного пенсионного фонда.

Напомним, дефицит Пенсионного фонда в этом году превысил 17 млрд грн.

По материалам УНН
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