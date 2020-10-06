Банки заставят иностранных инвесторов идти в арбитраж против Украины уже в ноябре, - ассоциации

Большинство инвесторов в возобновляемую энергетику в Украине с ноября текущего года ускорят подготовку к международным арбитражам против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции ведущих ассоциаций отрасли возобновляемых источников Украины.

Как отметил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич, большинство инвесторов договорились с банками о реструктуризации задолженности до 1 ноября текущего года, чтобы дать время государству на выполнение своих обязательств по обеспечению оплаты за зеленую электроэнергию.

“То есть еще октябрь они могут потерпеть, а дальше инвесторам, тем станциям, которые эксплуатируют станции ВИЭ, надо будет выполнять обязанности, которые они должны были выполнять еще летом этого года. Если мы не получаем погашение долга, и даже накапливаем долги по текущим оплатам, выполнять свои обязанности перед кредиторами инвесторы не смогут и это будет стимулировать их подавать иски в суды”, – сказал Козакевич.

В свою очередь председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков отметил, что банки начинают выставлять штрафные санкции инвесторам за несвоевременную уплату кредита.

“У инвестора ничего не будет оставаться, как через суды пытаться получить свои деньги. Поэтому я все-таки имею надежду, что правительство сделает все возможное, я хотел бы надеяться, и будет выполнять свои обязательства”, – сказал Конеченков.

При этом он добавил, что текущая ситуация показывает довольно легкомысленное отношение правительства к выполнению своих обязательств перед инвесторами.