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Дело "Укртелекома": суды сняли арест с акций компании Ахметова

Дело "Укртелекома": суды сняли арест с акций компании Ахметова

6 октября 2020 года Шестой апелляционный административный суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы Министерства юстиции, Ощадбанка, Укрэксимбанка и оставил без изменений решение Окружного админсуда города Киева от 23 апреля 2020 года, которым был удовлетворен иск ООО “Финансовая компания” Сокур” к Государственной исполнительной службе Министерства юстиции.

Как сообщает Finbalance, таким образом, отменены постановления госисполнителя об описании и аресте 92,79% акций “Укртелекома” (принадлежат ОООЕСУ” Рината Ахметова), вынесенные в августе-октябре 2019 года.

Кроме этого, суд обязал Государственную исполнительную службу Министерства юстиции воздержаться от обращения взыскания на 92,79% акций “Укртелекома” до снятия Фондом госимущества Украины (ФГИУ) с контроля договора от 11 марта 2011 года о продаже (приватизации) “Укртелекома” или предоставления ФГИУ разрешения на принудительную реализацию этих акций.

Свой иск ООО “Финансовая компания” Сокур “обосновало тем, что взыскание на пакет акций ОАО “Укртелеком”, принадлежащий ОООЕСУ”, было противоправным, так как этот пакет акций является имуществом с особым правовым режимом, находящимся под приватизационным контролем. Поэтому его отчуждение возможно только при наличии соответствующего разрешения ФГИУ или снятия приватизационного контроля по решению Фонда государственного имущества”.

Как сообщалось ранее, в рамках этого спора суд еще в 2017 году арестовал 92,79% акций “Укртелекома”, которые принадлежат ОООЕСУ”.

В 2016-2018 году Укрэксимбанк отсудил у ОООЕСУ” еще 810 млн грн задолженности по облигационным процентам (дело №910/31771/15). По состоянию на август 2019 года Государственной исполнительной службой (ГИС) было открыто исполнительное производство по принудительному исполнению соответствующих судебных решений. Перед этим Укрэксимбанк жаловался, что ГИС не взимает долг с ОООЕСУ”.

По материалам Дело
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