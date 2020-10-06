Зеленский в Лондоне: Национальный банк был, есть и останется независимым

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина будет экономически более устойчивой по сравнению с некоторыми другими странами к вызовам коронакризиса, учитывая, что ключевые отрасли – агропромышленность и IТ подверглись меньшему удару.
Об этом он заявил во время встречи в Лондоне с представителями крупнейших инвесторов в украинские государственные ценные бумаги, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Мы делаем все для вашей защиты, уверенности, развития потенциала и новых проектов», – сказал Президент, обращаясь к инвесторам.
Он отметил, что распространение COVID-19 стало вызовом как для мировой, так и для украинской экономики.
В то же время, по его словам, правительство Украины прогнозирует, что в этом году наша экономика сократится на 4,8%, а в следующем году ожидается существенное восстановление – до 4,6%.
«Мы рассчитываем, что экономически Украина будет более устойчивой, чем другие страны, поскольку ключевые отрасли, в частности агропромышленность и IТ, подверглись меньшему удару и будут содействовать восстановлению экономики», – отметил Зеленский.
Также он сказал, что сверхважной для Украины является поддержка международных партнеров.
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