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В Украине 50% электросетей требуют незамедлительного капремонта - Минэнерго

В Украине 50% электросетей требуют незамедлительного капремонта - Минэнерго

В Украине около 50% электросетей требуют капремонта, реконструкции и полной замены ввиду их значительного износа и хронического недофинансирования работ по обновлению электрических сетей. Износ отдельного оборудования энергетической инфраструктуры некоторых ОСР достигает 70%.

Об этом сообщили в Минэнерго.

При этом объемы ежегодных ремонтов электроэнергетической инфраструктуры в разы меньше потребности обновления сетей.

“Украина сегодня занимает одно из последних мест среди европейских стран по уровню инвестиций в расчете на 1 км сети, уступая Румынии, Португалии, Польше, Литве, Италии, Испании, Германии, Чехии и лидеру по размеру инвестиций в электросети – Франции. Такая ситуация негативно влияет на качество и безопасность электроснабжения”, – рассказали в Минэнерго.

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В ведомстве отметили, что если не изменить существующую систему тарифообразования и не создать достаточные стимулы для привлечения инвестиций в развитие сетей – их износ будет приближаться к критическому уровню.

“Оптимальным механизмом привлечения инвестиций для модернизации электросетей является введение эффективного RAB-регулирования. Такой механизм введен в Европе 10 лет назад, благодаря чему местные операторы сетей распределения электроэнергии обеспечены инвестиционным ресурсом”, – отметили в Минэнерго.

Согласно прогнозным расчетам экспертных организаций, в том числе ГП “Укрпромвнешэкспертиза”, которые были представлены в рамках заседания экспертного совета Минэнерго, потребность в инвестициях в модернизацию распределительных электросетей в Украине до 2030 года оценивается минимум в 12,5 млрд долл. США. Однако, привлекать с этой целью кредитные средства не оправдано из-за высокой их стоимости – 19%.

По материалам УНН
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