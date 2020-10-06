Указываем код товара в налоговой накладной правильно - советы от ГНС

В ГНС обратили внимание на особенности указания обязательных реквизитов кода товара в налоговой накладной.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в г. Киеве
На что стоит обратить внимание
Такой порядок указания в налоговой накладной кода товара согласно УКТ ВЭД установлен в связи с принятием Закона Украины от 04.06.2020 № 674-IX «О Таможенном тарифе Украины», который вступил в силу 03.07.2020.
Более подробно с особенностями заполнения можно ознакомиться по ссылке
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