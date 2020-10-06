Указываем код товара в налоговой накладной правильно - советы от ГНС

В ГНС обратили внимание на особенности указания обязательных реквизитов кода товара в налоговой накладной.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в г. Киеве

На что стоит обратить внимание

в случае осуществления операции по поставке товара, приобретенного на таможенной территории Украины или ввезенного на таможенную территорию Украины в 02.07.2020 (включительно), в графе 3.1 (код товара согласно с УКТ ВЭД ) раздел Б налоговой накладной указывается код соответствующего товара согласно УКТ ВЭД (версии 2012 года), который был указан в таможенной декларации, оформленной при его ввозе на таможенную территорию Украины или в налоговой накладной, полученной от поставщика при приобретении такого товара;

в случае осуществления операции по поставке товара, приобретенного на таможенной территории Украины или ввезенного на таможенную территорию Украины, начиная с 03.07.2020, в графе 3.1 (код товара согласно с УКТ ВЭД ) раздел Б налоговой накладной указывается код соответствующего товара согласно УКТ ВЭД (версии 2017 года), определенный в таможенном тарифе Украины, установленном Законом № 674;

в случае осуществления операции по поставке товара одновременно, приобретенного на таможенной территории Украины или ввезенного на таможенную территорию Украины как до 02.07.2020 (включительно), так и, начиная с 03.07.2020, а именно с одинаковым наименованием, но с разными кодами согласно УКТ ВЭД , в разделе Б налоговой накладной заполняются две отдельные строки, в частности в графе 3.1 (код товара согласно с УКТ ВЭД ) в которых указывается:

– в одной – код соответствующего товара согласно УКТ ВЭД (версии 2012 года), приобретенного/ввезенного до 02.07.2020 (включительно);

- во второй – код соответствующего товара согласно УКТ ВЭД (версии 2017 года), приобретенного/ввезенного, начиная с 03.07.2020.

Такой порядок указания в налоговой накладной кода товара согласно УКТ ВЭД установлен в связи с принятием Закона Украины от 04.06.2020 № 674-IX «О Таможенном тарифе Украины», который вступил в силу 03.07.2020.

Более подробно с особенностями заполнения можно ознакомиться по ссылке