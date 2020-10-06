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Указываем код товара в налоговой накладной правильно - советы от ГНС

Указываем код товара в налоговой накладной правильно - советы от ГНС

В ГНС обратили внимание на особенности указания обязательных реквизитов кода товара в налоговой накладной.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в г. Киеве

На что стоит обратить внимание

  • в случае осуществления операции по поставке товара, приобретенного на таможенной территории Украины или ввезенного на таможенную территорию Украины в 02.07.2020 (включительно), в графе 3.1 (код товара согласно с УКТ ВЭД) раздел Б налоговой накладной указывается код соответствующего товара согласно УКТ ВЭД (версии 2012 года), который был указан в таможенной декларации, оформленной при его ввозе на таможенную территорию Украины или в налоговой накладной, полученной от поставщика при приобретении такого товара;
  • в случае осуществления операции по поставке товара, приобретенного на таможенной территории Украины или ввезенного на таможенную территорию Украины, начиная с 03.07.2020, в графе 3.1 (код товара согласно с УКТ ВЭД) раздел Б налоговой накладной указывается код соответствующего товара согласно УКТ ВЭД (версии 2017 года), определенный в таможенном тарифе Украины, установленном Законом № 674;
  • в случае осуществления операции по поставке товара одновременно, приобретенного на таможенной территории Украины или ввезенного на таможенную территорию Украины как до 02.07.2020 (включительно), так и, начиная с 03.07.2020, а именно с одинаковым наименованием, но с разными кодами согласно УКТ ВЭД, в разделе Б налоговой накладной заполняются две отдельные строки, в частности в графе 3.1 (код товара согласно с УКТ ВЭД) в которых указывается:
    – в одной – код соответствующего товара согласно УКТ ВЭД (версии 2012 года), приобретенного/ввезенного до 02.07.2020 (включительно);
    - во второй – код соответствующего товара согласно УКТ ВЭД (версии 2017 года), приобретенного/ввезенного, начиная с 03.07.2020.

Такой порядок указания в налоговой накладной кода товара согласно УКТ ВЭД установлен в связи с принятием Закона Украины от 04.06.2020 № 674-IX «О Таможенном тарифе Украины», который вступил в силу 03.07.2020.

Более подробно с особенностями заполнения можно ознакомиться по ссылке

По материалам Finance.UA
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