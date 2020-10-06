В Украине упала фактическая цена реализации нефти

В сентябре этого года фактическая цена реализации нефти и конденсата, используемая при определении платы за недропользование, составила 8,467 тыс. грн за тонну, что почти на 4,7% меньше, чем в августе (8,887 тыс. грн за тонну).
Это следует из данных Минэкономразвития.
В годовом же измерении стоимость упала на 21%. В сентябре 2019-го она составляла 10,744 тыс. грн за тонну.
Для сравнения, в этом году стоимость реализации нефти и конденсата выглядела следующим образом:
Напомним, в Украине могут вскоре уменьшить акциз на бензин с €213,50 до €139,50 (-35%) за 1000 л. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект (№4098-1) “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо”. Документ уже предоставлен народным избранникам для рассмотрения.
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