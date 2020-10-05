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"Исторический момент": Украина и Британия подписали стратегическое соглашение

"Исторический момент": Украина и Британия подписали стратегическое соглашение

Украина и Великобритания в четверг, 8 октября, подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit. Подписи под документом поставили Президент Владимир Зеленский со стороны Украины и премьер-министр Борис Джонсон со стороны Британии.

О подписании, которое состоялось в рамках визита президента Зеленского в Лондон, объявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

“Исторический момент: подписали соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы – западный и Восточный — стали еще ближе”, – написал министр в своем Twitter.

Кроме того, Великобритания будет поставлять в Украину современные образцы военной техники и новейшее высокоточное вооружение, а также наладит производство отдельных видов военной продукции в Украине и поможет со строительством объектов базирования ВМС Украины. Это стало результатом подписанного 7 октября меморандума о намерениях между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве по развитию и повышению возможностей Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Документ от имени Украины подписал министр обороны Андрей Таран.

По материалам Европейская правда
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