Застройщика в Киеве обязали снести незаконную многоэтажку

По иску Киевской городской прокуратуры окружной административный суд города Киева обязал застройщика снести незаконную многоэтажку по ул. Августина Волошина в Соломенском районе г. Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Киевская городская прокуратура установила, что земельный участок по указанному адресу относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности — не более 4 этажей. Вместе с этим, в нарушение требований градостроительного законодательства застройщик возвел многоэтажный жилой дом, который сейчас насчитывает 7 этажей.

“В связи с этим, столичной прокуратурой предъявлен иск в Окружной административный суд города Киева с требованием обязать застройщика за свой счет осуществить снос самовольно построенного объекта недвижимого имущества. По результатам рассмотрения дела суд согласился с доводами прокурора и иск удовлетворил”, — сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Ранее суд остановил на время проведение экспертизы возведения многоэтажки “Граф у моря” в Одессе скандального литовского застройщика Гердаса Дубрицкаса. Одесситы подали в суд на застройщика в связи с нарушением им градостроительных условий и возведением жилой многоэтажки в рекреационной прибрежной полосе в сейсмически активной зоне.

Активисты надеются на то, что по результатам судебной экспертизы застройщика обяжут снести построенный на 7% объект недвижимости и восстановить рекреационную прибрежную зону. Судьба же инвестиций одесситов, которые уже приобрели жилье в многоэтажке, остается неопределенной, ведь эксперты считают, что решение о сносе незаконно построенных многоэтажек является беспрецедентным явлением в украинских реалиях, поэтому четкие механизмы еще не отработаны.