По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (33,033 млн грн и 41,815 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 27), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,27-28,28 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 79 активных заявок по доллару на сумму 74,848 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,2800 – 10 000
28,2600 – 49 000
28,2600 – 39 000
28,2600 – 33 333
28,2600 – 50 000
28,2600 – 15 000
28,2600 – 33 333
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,2700 – 25 000
28,2700 – 20 000
28,2700 – 7 000
28,2700 – 10 000
28,2700 – 20 000
28,2800 – 30 000
28,2800 – 21 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2902 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2465 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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