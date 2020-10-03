Днепропетровщина: на трассе "с нуля" возводят двухуровневую развязку и новый мост (фото)

На строительной площадке новой трассы национального значения Н-31 Днепр-Решетиловка подрядчики работают одновременно на нескольких локациях. На 9-километровом участке решетиловской трассы построили тоннель, строят двухуровневую развязку и новый мост.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Президент Украины поставил задачу: строительство решетиловской трассы должно быть завершено в кратчайшие сроки. На это государство выделило почти 4 млрд грн. Все – по программе «Большая стройка». Новая четырехполосная трасса позволит быстро и безопасно добираться до Киева. А еще – разгрузит от транзитного крупногабаритного транспорта сельские дороги Петриковского и Царичанского районов», – отметил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.



Фото: Днепропетровской ОГА

Отмечено, что на сегодняшний день в Днепропетровской области построили 19,4 км трассы Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.

Сейчас техника сосредоточена на следующих 9,2 км. Работы – сразу на нескольких локациях. На разных участках укладывают разномастные слои дорожного «пирога». Их будет шесть – общей толщиной 64 см. На двух отрезках в более 6 км осталось уложить верхний, защитный слой.



Фото: Днепропетровской ОГА

Вблизи села Гречаное обустроили тоннель для прохода сельхозтехники и скота. Сейчас там соединяют уже построенную с двух сторон путепровода дорогу, делают основу.

Неподалеку возводят двухуровневую транспортную развязку. Дорожники обустроили фундаменты под опоры и начали монтировать стойки. Всего их будет десять.

Магистраль будет пересекать канал Днепр-Западный Донбасс. Сейчас там начали строить мост. Подрядчики обустраивают буро-набивные сваи.

В целом на Днепропетровщине построят более 58 км трассы от села Любимовка до границы Днепропетровской области с Полтавской.